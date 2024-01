La libertà si perde a pezzi | la lenta agonia del “green dream”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ormai non si nascondono più nemmeno dietro l’alibi dell’inquinamento o degli incidenti stradali. Certo, non mancano questi riferimenti, ma sempre più evidente come siano solo dei pretesti. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, solo l’ultimo di una lunga lista, ha giustificato il nuovo limite dei 30 km/h in città con l’obiettivo di “cambiare lo stile di vita individuale delle persone”. Così, senza alcun pudore, dritto al punto. Se devi andare a prendere le sigarette ci vai a piedi. Decide il sindaco per cosa è consentito prendere la macchina. Umanità nuova Ora, la domanda che dovrebbe sorgere spontanea ma che invece quasi nessuno pone: ma spetta ad un sindaco cambiare il nostro stile di vita, o dovrebbe forse impegnarsi ad amministrare la città – cosa nient’affatto semplice? Ora abbiamo non solo la politica europea e nazionale, ma persino quella locale che pretende di forgiare ...