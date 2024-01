La Landini fa il colpaccio Capolista battuta in casa

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Da oltre un anno e mezzo il Tigullio Santa Margherita Ligure non perdeva una partita in. Ad interrompere questa clamorosa serie positiva è stata la GinoLerici, capace di battere a domicilio laper 85-79 nel campionato di Divisione regionale 1 di basket. I lericini, secondi, avvicinano ulteriormente la capoclassifica Tigullio. Il tempo dirà se inbiancorossa è arrivata una vera e propria svolta con l’ingaggio dello spagnolo (di origine bosniaca) Adi Omeragic. Questa la formazione schierata dai coach Gabriele Ricci e Maurizio Bertelà: Putti 21, Sacchelli 10, Omeragic 11, Rege Cambrin 13, Poletto 6, Maccari 3, Albanesi 9, Oddone 2, Gaspani Leonardo 10, Gaspani Lorenzo 0, n.e Pignoli e Russo. Vince anche il Follo 85-76 nel matchlingo con il Villaggio. In campo con i ...