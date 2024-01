La guerra agli houthi che terrorizzano il Mar Rosso rischia di durare molto

La replica della Casa Bianca: "Non cambia posizione di Biden sui due Stati". Media arabi: "Nuova proposta Usa per Striscia al termine del conflitto" ... (sbircialanotizia)

L'auto nell'immagine è una Fiat Stanguellini 1100 S Ala D'Oro - 1943. Disegnata dal modenese Vittorio Stanguellini, il suo ...Nuovi raid congiunti in Yemen da parte di America e Regno Unito. La strategia di Biden e Sunak per non allargare il conflitto ma rendere inoffensivo il gruppo terroristico sostenuto dall'Iran ...A Valladolid, qualche giorno fa, l'alto commissario Ue agli Esteri Borrell ha detto che Israele ha finanziato Hamas scatenando l'indignazione generale In una dichiarazione che ha sollevato tanti ...