La giustizia sportiva Ricorso respinto Mister Magrini out fino al 5 febbraio

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Dopo molti giorni di attesa è arrivato il responso: ilpresentato dal Siena contro la squalifica di un mese comminata al tecnico bianconero Lamberto- dopo il cartellino rosso rimediato sul campo della Rondinella Marzocco lo scorso 23 dicembre - è statodagli organi competenti del Comitato regionale Toscana. Così si legge nelle carte: "In relazione a quanto da voi richiesto e in considerazione del fatto che la società Siena giocherà una gara di campionato il giorno 24 gennaio 2024, si notifica il dispositivo dell’esito del reclamo da voi effettuato ed esaminato nella riunione della Corte d’Appello del giorno 19 gennaio 2024: il reclamo e` stato. Le motivazioni saranno rese note nel prossimo comunicato ufficiale". Ammessa la possibilità di ricorrere, stando così le cose, ...

"Non c'è alcun intento persecutorio. La volontà è che oggi si faccia chiarezza sull'estraneità o meno di questa vicenda da parte del mondo sportivo. ... (247.libero)

L’avvocato Mattia Grassani , specializzato in diritto sportivo, che spesso segue il Napoli nelle sue controversie è intervenuto rilasciando alcune ... (ilnapolista)

La società chiede giustizia e sostiene di essere stata vittima di aggressioni ... in prima linea il presidente Fabio Fossati che si credeva di poter vivere una bella giornata di sport nel derby, ...All’ex Salernitana, che nel campionato scorso ha condotto il Monterosi alla salvezza (nonostante la “mazzata” della penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva), toccherà adesso raddrizzare le ...Nuova nota del team catanzarese: “Rammaricati per il comunicato del sodalizio siciliano. L’invasore di campo non abbia più accesso alle partite” ...