La giornata dell’educazione 2024 per combattere l’incitamento all’odio

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Firenze, 24 gennaio- L'Unesco dedica laInternazionale dell'Educazione, che cade oggi 24 gennaio, alla lotta contro l'incitamento all'odio, definendola "una minaccia per le nostre società che è aumentata negli ultimi anni attraverso i social media". Un recente sondaggio condotto dall'Unesco e dall'Ipsos in 16 paesi ha rilevato che il 67% degli utenti di Internet afferma di aver riscontrato discorsi di incitamento all'odio online e l'85% afferma di essere preoccupato per l'impatto e l'influenza della disinformazione sui propri concittadini. Inoltre, dopo l'attacco terroristico di Hamas contro i civili israeliani il 7 ottobre, l'Anti-Defamation League ha registrato un aumento del 337% degli incidenti antisemiti negli Stati Uniti, del 320% in Germania e del 961% in Brasile rispetto all'anno precedente. L'Institute for ...