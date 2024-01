La figlia vip incanta tutti alle sfilate di Parigi | bellissima come la mamma

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La ragazza, ormai 20enne, hatodiquali ha partecipato insieme alla madre. Appassionata di moda, ormai è facile beccare la ragazza nella capitale di Francia. La 20enne è influencer e modella ma in Italia è nota soprattutto per un altro motivo. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Pensa di essere stato colpito da una pietra, va in ospedale e fa una scoperta choc Leggi anche: Gigi Riva, le sue ultime parole prima della morte Vittoria di Savoia insieme alladi: l’outfit scelto Vittoria di Savoia, primogenita di Emanuele Filiberto di Savoia, ha partecipatodicon la madre ...

Grandissima emozione per la nonna vip, che ha potuto vede re grazie al l’ecografia i lineamenti del futuro nipote, che nascerà tra non molto. Lei ha ... (caffeinamagazine)

Una tragedia per la famosa modella che è stata uccisa insieme alla figlia 15enne mentre si trovavano in vacanza in Turchia. Dalle prime ... (tvzap)

Vittoria ha 35 anni , un cognome importante in quel di Mediaset e lavora in tv da quasi 10. È la secondogenita di uno dei re di Canale 5 e non si ... (caffeinamagazine)

Dimenticate le classiche passeggiate a tre: mamma, papà e bebè. Per Federica Pellegrini le prime uscite con la figlia sono molto più complicate. Il 3 gennaio la Divina è diventata mamma per la prima v ...Sono foto rarissime quelle che ritraggono il direttore del TgLa7 in compagnia della fidanzata e di tutti e cinque i figli ...«Ci sono dei genitori che filmano i propri figli mentre li prendono in giro. Registrano le reazioni che hanno, ad esempio, quando sono arrabbiati oppure dopo momenti di paura davanti a un gioco. Ci ...