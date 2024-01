La fiction “Protezione civile” con Ambra Angiolini non andrà in onda | ecco perchè

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La” con protagonista, agli abitanti dell’isola di Stromboli ha portato solo danni e devastazione. Per

La “ cassaforte del servizio pubblico” è al secondo piano di Viale Mazzini. Nei corridoi campeggiano le immagini dei titoli storici, ci accoglie Maria Pia Ammirat i, a lei sono affidate le chiavi da ...“C’è voluta costanza e molta pazienza, ma alla fine una prima vittoria l’abbiamo portata a casa: La Rai stoppa la fiction che scatenò l’incendio ... azienda e il dottor Sergio aveva detto che ...La fiction Protezione civile non andrà in onda, almeno per il momento. Questa la decisione presa dalla Rai nei confronti della serie finita nell’occhio del ciclone dopo che un incendio scoppiato nel ...