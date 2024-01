La Ferrari si dà al mare E con Soldini inizierà a competere nel mondo della vela

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ci vuole coraggio a imbarcarsi in un’impresa così. Perché adesso le battute si sprecheranno. Lache non riesce più a vincere in Formula 1 si è data alla… Almeno non romperà più i motori… Ma evidentemente a John Elkann non interessa quello che dice la gente, altrimenti avrebbe rinviato l’annuncio a giornate politicamente meno turbolente di queste, successive all’attacco quasi personale che gli ha fatto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ventiquattro ore dopo un video teaser in cui si capiva qualcosa, soprattutto se lo si collegava all’annuncioseparazione tra Giovannie Maserati dopo 11 anni di regate, da Maranello arriva l’ufficializzazionenuova sfida. “Nasce un nuovo progetto, una grande sfida che trae origine dal dna racing die ...