La debolezza della Russia sta rendendo più forte e sfrontata la Corea del Nord

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L’intensificarsi delle relazioni tradelsta diventando sempre più esplicito, rivitalizzando il regime di Kim Jong-un. Martedì scorso la ministra degli Esterina è stata ricevuta al Cremlino direttamente da Vladimir Putin, psi la libertà di lodare i proficui legami tra Mosca e Pyongyang mentre consegnava al presidente russo l’invito di Kim per una visita ufficiale nella dittatura più repressiva del mondo. «La Repubblica popolare democratica diè un nostro partner molto importante, e siamo concentrati sull’ulteriore sviluppo delle nostre relazioni in tutti i settori, comprese quelle sensibili», ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Prima dell’invasione russa dell’Ucraina era impensabile per i ...