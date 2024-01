La confezione di vendita di Google Pixel 8a ci dà qualche piccola informazione

A seguito del caso Ferragni, indagata per truffa aggravata, è in arrivo una nuova stretta dell'Antitrust contenuta nella bozza del nuovo Ddl.Sulle confezioni dei prodotti andranno specificati i dettagli ... "la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinati alla beneficenza per ogni unità di prodotto". La "legge Ferragni" La ...Sbarca giovedì in Cdm la bozza del testo che regola le vendite di prodotti a fine benefico dopo il caso Ferragni. Obblighi e sanzioni per produttori e influencer ...