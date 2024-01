La Comunità ebraica di Roma | “Sia vietato il corteo pro Palestina del 27 gennaio”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Numerose polemiche per la scelta del il Movimento Studenti palestinesi di indire unproil 27, che combacia col Giorno della Memoria, mentre i manifestanti vorrebbero boicottare la commemorazione con proteste antisemite. Non accennano a diminuire le proteste per ilproche il Movimento Studenti palestinesi ha indetto per il 27, che corrisponde alla Giornata della memoria indetta per ricordare le vittime della Shoah. I manifestanti sfileranno nella stessa giornata da via Emanuele Filiberto verso Porta San Giovanni. Una rivendicazione proclamata sostenendo sui propri canali che “il 27, così come è strutturato, è la tomba della verità, della giustizia, della coerenza”. Non si è fatta attendere poche ore dopo la ...