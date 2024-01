La casa va a fuoco a causa di una stufa accesa | morti nel rogo 5 bambini

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Unterribile, con le fiamme divampate in un attimo. E che non ha dato scampo, purtroppo, a cinquedi South Bend, in Indiana negli Stati Uniti. Il più piccolo aveva solo 17 mesi. Un sesto bambino, di 11 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in aereo in un centro per ustionati pediatrici a Indianapolis. Stando al capo dei vigili deldella città, Carl R. Buchanon, ilsarebbe scoppiato all’interno dell’abitazione e si sarebbe propagato con grande rapidità. I pompieri chiamati a intervenire si sono trovati di fronte a fiamme che avevano avvolto sia il primo che il secondo piano della. L’unico adulto presente nell’abitazione avrebbe tentato disperatamente di salvare i, secondo quanto riportato dalla stampa locale, tentando di salire ...

Attimi di terrore per i residenti, costretti alla fuga. Sul posto immediato intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco. Non risultano fortunatamente persone ferite, ustionate o intossicate in ...Il salvataggio è stato messo in atto quando i proprietari della casa, udendo rumori insoliti provenire dalla canna fumaria del camino, attualmente non in uso, hanno prontamente allertato i vigili del ...Un uomo è stato arrestato a Gioiosa Marea, in provincia di Messina, dopo aver appiccato un incendio in casa dei genitori: ecco le motivazioni ...