La 18enne uccisa e fatta a pezzi Ergastolo confermato per Oseghale La madre di Pamela | ora i complici

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)per Innocent, il nigeriano accusato di aver violentato, ucciso e fatto ail corpo dellaromanaMastropietro, lasciandola poi sul ciglio di una strada di campagna, fuori Macerata, in due trolley. Ieri la Cassazione ha emesso la sentenza definitiva sul delitto macabro commesso il 30 gennaio del 2018. "Aspettavo questo momento da sei anni, ma la mia battaglia non finisce qui" ha commentato commossa la mamma di, Alessandra Verni, sostenuta dai familiari ma anche dalla mamma di Desirée Mariottini e da Pietro Orlandi, fratello di Emanuela., una ragazza affetta da un disturbo della personalità e tossicodipendente, era arrivata alla comunità Pars di Corridonia per tentare un recupero. Ma il ...

