L’ assessore regionale Spinelli ospite all’incontro per il progetto Caregiver

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Arezzo, 24 gennaio 2024 – Arriva ad Arezzo l’alle politiche sociali Serenaper concludere la serie di incontri che la Cisl aretina ha dedicato alla figura del, nel ciclo di convegni dal titolo “mai più soli”. Appuntamento venerdì 26 gennaio alle 16:00 nella Sala Meeting dell’Hotel Minerva di Arezzo per tracciare un bilancio di quanto emerso nei precedenti incontri e consegnare all’spunti e riflessioni per migliorare lo status e i diritti di chi si prende cura degli altri. Prenderanno parte all’evento i rappresentanti Cisl Arezzo - Silvia Russo, Segretaria Generale, Maria Rosaria Esposito, Segretaria Fisascat e Fabrizio Fabbroni Segretario FNP Cisl - seguiranno gli ...

Al deputato regionale, ex assessore ai lavori pubblici del comune di Trapani, si contesta invece di aver pilotato, quando era in carica in Giunta, la gara di "project financing" per la manutenzione ...Da domani, 23 gennaio 2024, sarà attivo il nuovo programma di esercizio delle linee di trasporto pubblico n.11, Nova Siri-Marconia-Pisticci, e n.17, Pisticci-San Basilio-Policoro. “La variazione – ha ...La soluzione sulla vicenda dei quattro cinghiali visti girovagare liberamente tra le aiuole di San Cataldo la prospetta l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia. E del resto, il ...