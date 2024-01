Kurdistan iracheno | nuovo attacco con drone armato contro una base statunitense a Erbil

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Proseguono gli attacchi alle basi Usa in Iraq, in una escalation che nelle ultime settimane ha portato le forze statunitensi aad alzare al massimo il livello di allerta. L’ultimo assalto risale a mercoledì 24 gennaio, quando unha preso di mira unache ospita gli americani nei pressi dell’aeroporto della capitale del, nel nord della Repubblica. L’è stato riferito da due fonti all’emittente del Qatar Al Arabiya e, come riportato anche dal corrispondente della tv Al-Mayadeen in Iraq, è stato condotto, come i precedenti, dalla Resistenza Islamica, coalizione di milizie sciite sostenute dall’Iran. L’episodio segue i raid aerei condotti dalle forze americanele milizie filoiraniane in Iraq, che ...