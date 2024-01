Krol | “Ho Napoli nel cuore Quest’anno i calciatori…”

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il primo straniero deldopo la riapertura delle frontiere del 1980: l’ex difensore Ruud(due volte finalista ai Mondiali con l’Olanda) è intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania nel corso della trasmissione ‘Tiro a giro, il lato romantico del calcio’: “Non ho mai dimenticato, voglio sempre bene alla città e ai colori azzurri.è l’unico amore che resta nel mio. La squadra di? I calciatori hanno dimenticato qualcosa dopo un campionato eccezionale, li vedo con meno grinta, meno fisicità, giocano meno da squadra.“ Ildi Spalletti Ho tanto parlato con Spalletti, lui sicuramente porta qualcosa in più rispetto a tutti gli altri allenatori in Italia. Con Luciano ilha giocato un calcio ...

