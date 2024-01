Kean | presto sfida all’Inter ma non con la Juventus! Nuova squadra

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Moisesfideràl'Inter ma non con la Juventus. L'attaccante è in procinto di approdare ad un nuovo club TRASFERIMENTO – Moisesfideràl'Inter ma non in Serie A con la Juventus. Secondo quanto riferito da SportMediaset l'attaccante è in procinto di passare all'Atletico Madrid, avversario proprio delladi Inzaghi negli ottavi di Champions League, con la formula del prestito secco sino a fine stagione: l'attaccante italiano spera di trovare più spazio alla corte di Simeone. L'Inter si ritroverà quindisulla strada verso i quarti di finale di Champions League.