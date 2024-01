Kate | sale la tensione | “Nessuno sapeva dell’intervento | neanche i familiari”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)Middleton, la Principessa di Galles, 42 anni, è attualmente ricoverata alla London Clinic per un'operazione all'addome, la cui natura esatta rimane avvolta nel riserbo. La sua degenza, che ha già raggiunto i sette giorni, dovrebbe protrarsi almeno fino a Pasqua. Questo intervento chirurgico, descritto come "programmato" in un comunicato ufficiale che escludeva l'ipotesi di cancro, è stato circondato da un'atmosfera di segretezza, tanto che nemmeno i membri della famiglia reale erano stati informati, come rivela il giornale americano People. La notizia dell'operazione arriva in un momento in cui anche Re Carlo III è atteso per un intervento alla prostata. I tabloid britannici hanno interpretato questa concomitanza come un tentativo di distogliere l'attenzione dalla salute della Principessa di Galles.