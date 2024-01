Kate Middleton sta meglio | Carlo III recupera forze prima intervento | ultime news

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) (Adnkronos) – Mentrestadopo l', Resta seguendo il consiglio di Camilla che, come riporta il Sun, gli ha suggerito di riposarsi in vista dell'a cui dovrà sottoporsi in settimana. La sua diagnosi choc ha fatto seguito alle faticose visite di Stato in Francia, Germania e Kenya nel 2023,