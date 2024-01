Kate Middleton | spunta l’ipotesi dopo il ricovero | i tempi di recupero

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)il: quali saranno idi– Le condizioni di salute dicontinuano a destare preoccupazioni e non soltanto tra i sudditi. La notizia dell’intervento, di cui non si conoscono i dettagli, e delin ospedale, ha catalizzato l’attenzione di tutto il mondo. Per ora le informazioni sulla moglie di William sono ancora top secret. Le fonti reali svelano però dei retroscena rassicuranti. (continua a leggerele foto) Leggi anche:, ecco dove si trova ora: il costo è folle Leggi anche: Lorella Cuccarini, la reazione all’uscita di Mew da “Amici” spiazza tutti: cos’ha fatto ...