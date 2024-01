Kate Middleton in ospedale | le condizioni della Principessa del Galles

Leggi su dilei

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)resta indove è stata ricoverata lo scorso 16 gennaio per un intervento all’addome non meglio specificato da Kensington Palace. Il decorso post-operatorio procede come deve, anche se non ci sono nuovi annunci ufficiali. Una strategia per proteggerne la privacy, voluta da Re Carlo che tiene molto alla nuora.in, la strategia di Carlo Fonti vicine asostengono che ladelsi stia riprendendo bene dopo l’operazione, ma gli esperti sottolineano come sia necessario per una completa guarigione il riposo totale. Per questo non la vedremo fino a dopo Pasqua. Il ricovero die il contemporaneo annuncio dell’intervento alla ...