Kate Middleton | che dall' ospedale «si mantiene in contatto coi figli con le videochiamate»

Kate Middleton e la maledizione dei Windsor : malattie - lutti e tragedie? Incastro inquietante Dopo aver colpito Carlo III alla prostata e la consorte del futuro re d'Inghilterra William, Kate Middleton, all'addome, la malattia si abbatte ... (liberoquotidiano)

Kate Middleton operata all'addome : il gesto di re Carlo per proteggerla Stando alla storica Tessa Dunlop, l'annuncio del ricovero del re, arrivato a circa 90 minuti da quello della nuora, è servito per distogliere ... (vanityfair)

Kate Middleton "morta"? "Notizia falsa - terribile e vigliacca" : la rabbia di Myrta Merlino Il mondo in ansia per Kate Middleton, la principessa ricoverata in seguito a un intervento all'addome su cui i Windsor, però, non hanno fornito ... (liberoquotidiano)

Kate Middleton - intervento serio. Il dottore : “Non può tornare presto” Kate Middleton resterà in ospedale ancora una settimana e poi per mesi non la vedremo più. “La chirurgia addominale è una cosa seria. Non potrà ... (dilei)

