Juventus | quando rientra Rabiot

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Difendere il primato. Questo l'obiettivo della, attesa, sabato prossimo, dalla partita interna contro l'Empoli. I bianconeri, con la vittoria per 0-3 dello scorso weekend di Lecce, si sono infatti portati in testa alla classifica approfittando degli impegni in Supercoppa dell'Inter. E...

Il Genoa come l’Inter . In questo campionato, infatti, in sedici partite giocate la Juventus ha sbloccato lei per prima il parziale in tredici di ... (sportface)

Ancora una volta ai box Federico Chiesa, per la quinta volta in stagione il classe 1997 si deve fermare. In casa Juve c'è un po'... (calciomercato)

In ESCLUSIVA a Fuori di Juve Riccardo Cucchi che ha ricordato anche il grande Gigi Riva, scomparso due giorni fa nella sua Cagliari. Cucchi è netto quando deve indicare l'elemento principale della ...Poi lo ha chiamato John Elkann, che cercava volti e idee nuove per la Juventus del dopo Calciopoli ... era a Londra per lanciare la scalata al calcio inglese col Leyton Orient, quando Malagò e ...L’obiettivo della Juventus, dunque, è quello di bloccare Koopmeiners già dalle prossime settimane per far sbarcare il calciatore a Torino in estate. Discorsi dunque rimandati dal 2 febbraio in poi.