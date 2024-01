Juve Verona | l’arbitro a Le Iene | «L’intervento del Var non segue le logiche definite»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)a Lecontinua nelle sue parole verso il Var e gli episodi in Serie A: questa volta èa essere presa in esamea Lecontinua nelle sue parole verso il Var e gli episodi in Serie A: questa volta èa essere presa in esame. Le sue dichiarazioni:– «Chiara manata di Gatti a Djuric. In questo caso si configura condotta violenta che presuppone l’espulsione del difendente. In questo caso il VAR non è intervenuto, non si capisce, le immagini sono chiare e non me lo spiego. Al 51’ rete annullata allae il VAR intervperché valuta come scorrettodi Kean su Faraoni. Quale è criterio per cui in questo caso ...