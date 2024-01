Juve su Koopmeiners | il piano di Giuntoli

La Juve ntus accelera per portare Phillips a Torino , ma non è soltanto il centrocampista del Manchester City l'obiettivo di Giuntoli per rafforzare ... (247.libero)

Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è cantava Ligabue. Certe notti servono per scrive re un pezzetto... (calciomercato)

Il nome per il Calciomercato della Juventus è stato fatto. Il calciatore piace terribilmente a Cristiano Giuntoli che tenterà, in ogni modo, di ... (metropolitanmagazine)

Già la scorsa estate quello di Teun Koopmeiners è stato uno dei principali nomi accostati alla Juve e a Cristiano Giuntoli più in generale: seguito anche dal.Calciomercato Juve, dal ritorno di Vlahovic al sogno Koopmeiners In agenda per l’estate, invece, sono due secondo Guidi le priorità della Juventus: un nuovo accordo per il contratto di Vlahovic e il ...L'Atalanta ha ufficializzato il rinnovo di Giorgio Scalvini. Per lui un contratto sino a giugno 2028. Scopri con noi i dettagli dell'accordo.