Juve | quanto sta fuori Pogba | i legali al lavoro per uno sconto di squalifica E lui scrive ai compagni

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Paul, non è finita. Il centrocampista francese classe 1993 non ha nessuna intenzione di gettare la spugna, si sente ancora giocatore...

In Argentina lo paragonano già a Lionel Messi, ancora di più dopo la tripletta realizzata ai rivali storici del Brasile nell’ultimo... (calciomercato)

C'è chi ha scomodato Baggio, chi ha toccato Del Piero, chi ha parlato di stella e chi di gemma. Come la giri, la metti, la osservi... (calciomercato)

L’affare Dragusin fa guadagna re anche la Juve ntus. Quando i bianconeri avevano venduto definitivamente il difensore al Genoa per 5,5 milioni... (calciomercato)

La Juve ntus ha chiuso il primo rinforzo di gennaio: si tratta di Tiago Djalò , difensore portoghese classe 2000 che arriva dal Lille per... (calciomercato)

Giorgio Chiellini e la Juve ntus, un matrimonio che s'ha (ancora) da fare. Probabilmente in molti, anzi tutti, si aspettavano che dopo l'addio... (calciomercato)

Nei giorni scorsi Giuntoli ha chiuso il mercato della Juventus , ma in queste ultime settimane i bianconeri potrebbero chiudere ancora qualche... (calciomercato)

Il ragazzo statunitense sta vivendo probabilmente la sua miglior stagione in carriera e da quando è tornato a Torino si è, settimana dopo settimana, preso il posto da titolare. La parabola del texano ...00 di ammenda Lovisa Matteo (Juve Stabia) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto si alzava dalla panchina ...Capello, restando sul tema Allegri, ha poi continuato sottolineando quanto il tecnico toscano sia abile a cambiare ... Dell'operato di Massimiliano Allegri alla Juventus ha parlato alla Gazzetta dello ...