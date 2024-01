Juniores Regionale e Provinciale Pietrasanta inciampa Le zebrette corsare

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024). Prosegue con il vento in poppa la straordinaria cavalcata del Forte dei Marmi 2015, che passa 2-0 a Quarrata e si mantiene a ridosso della vetta della classifica. Di Brandi e Mosti i due centri decisivi. “Un successo importante - sottolinea Lorenzo Cortopassi - perché ottenuto in uno scontro diretto. Il nostro sogno può continuare”. Se la passa bene anche il Capezzano Pianore che liquida 3-0 il Casalguidi. Mauriello, Donati e Baldi a referto. “Prestazione di qualità” sottolinea Gian Luca Di Cola”. Più complicata la situazione del Lido di Camaiore, che perde 2-0 in casa contro la Don Bosco Fossone quello che era uno scontro diretto per la salvezza. In coda batte un colpo il Camaiore che supera il forte Capostrada 2-1 ed ottiene la prima vittoria stagionale. Decisivi i centri di Rossi e Grori. “Una lresta di carattere - commenta Luca Lazzarini -. Adesso sarà ...