Jesi | hashish nel bagno della stazione e anziani adescati | raffica di controlli di polizia

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)(Ancona), 24 gennaio 2024 –ferroviaria setacciata dalla: trovata droga nei bagni e, all’esterno in una zona indicata dai residenti come luogo di adescamento una donna rumena con precedenti su cui pendeva un ordine di carcerazione. Trovato anche un clandestino nella zona degli Orti Pace. Ieri pomeriggio le volanti del commissariato con le unità cinofile antidrogaquestura di Ancona, coordinate dal vice questore Paolo Arena, nell’alveo delle direttive del questore Cesare Capocasa, d’intesa col prefetto Ordine Saverio, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Obiettivo: prevenire reati in materia di stupefacenti e contro l’incolumità pubblica specie in corrispondenza dei luoghi di maggior concentramento di persone provenienti da più province e regioni quali le ...