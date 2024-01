Italiani sempre più celiaci | molti sono asintomatici | ecco le linee guida per la terapia

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Aumentano gliaffetti da celiachia .224mila i casi diagnosticati, ma quelli stimatidi più: circa 600mila perché spesso la malattia è asintomatica . Per facilitare diagnosi,e follow up della malattia e della dermatite erpetiforme, la Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (SIGE), in collaborazione con altre società scientifiche, ha realizzato...

Roma, 24 gen(Adnkronos) - "Noi vogliamo come sempre difendere l'interesse nazionale, instaurare chiaramente un rapporto che sia equilibrato con Stellantis". Lo ha ...Attacco frontale della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Stellantis durante il premier time alla Camera: "Considera le istanze francesi più di quelle italiane", afferma la premier. "Noi ..."L'Italia è da sempre per uno Stato palestinese, per questo non condivido la posizione espressa dal primo ministro israeliano sulla materia. Lo ha detto Giorgia Meloni durante il premier time alla ...