Italia | niente più diesel e benzina? Cosa succede?

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il Governono non è tanto d’accordo sulla presa di posizione del Parlamento Europeo su questione carburanti I carburanti per le auto, motociclette, camion e mezzi di trasporto cittadini sono fondamentali affinché tutti i cittadini possano avere la possibilità di muoversi in maniera corretta. Negli ultimi anni col susseguirsi dei vari Presidenti del Consiglio in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.