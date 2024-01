IT- alert | nuovo test oggi 24 gennaio in 4 regioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Continua la sperimentazione del sistema di allarme pubblico IT-, relativa alla fase dedicata a scenari di rischio specifici e su porzioni ridotte e circoscritte di territorio., mercoledì 242024, alle 12 lo smartphone suonerà con un suono distintivo diverso dalle normali notifiche per incidente rilevante in stabilimenti industriali in 4: Calabria – BUTANGAS, Montalto Uffugo, Luzzi, Rende, Rose (CS); Campania – GAROLLA S.R.L., Napoli; Emilia-Romagna – SCAM S.P.A., Modena e Sardegna – FIAMMA 2000 S.P.A., Serramanna (SU) e Villasor (SU). Per “incidente rilevante” si intende un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno stabilimento industriale classificato a rischio di incidente ...