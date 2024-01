IT- alert | nuovo test oggi 24 gennaio in 4 regioni

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) (Adnkronos) – Continua la sperimentazione del sistema di allarme pubblico IT-, relativa alla fase dedicata a scenari di rischio specifici e su porzioni ridotte e circoscritte di territorio., mercoledì 242024, alle 12 lo smartphone suonerà con un suono distintivo diverso dalle normali notifiche per incidente rilevante in stabilimenti industriali in 4

I telefoni suoneranno alle 12 per i incidente rilevante in stabilimenti industriali in Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Sardegna Continua la ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) - Continua la sperimentazione del sistema di allarme pubblico IT-alert, relativa alla fase dedicata a scenari di rischio specifici e su porzioni ridotte e circoscritte di territorio. Oggi, ...Simulazione di un incidente industriale. La sirena d'allarme suonerà in provincia di Modena, coinvolgendo oltre 20mila cellulari. Ecco chi riceverà la notifica e come riconoscerla ...1 minuto per la lettura PROSEGUE la fase di sperimentazione del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale IT-alert per l’informazione diretta alla popolazione in caso di gravi emergenze. Domani, mer ...