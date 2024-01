Istituzioni e forze dell’ordine a Cancello ed Arnone per l’inaugurazione del rifugio animali su bene confiscato

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)ed. I massimi esponenti disi sono ritrovati aedperdelperrealizzato su unalla camorra. C’erano il prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo, l’assessore regionale alla Sicurezza e Legalità Mario Morcone, il direttore generale dell’Asl Amedeo Blasotti oltre ai vertici di carabinieri, polizia e guardia di finanza. «E’ stata una bella giornata per la nostra comunità – ha esordito il sindaco Raffaele Ambrosca – ringrazio tutte lepresenti che ci hanno rappresentato così la loro vicinanza. La visita del prefetto in periferia è un segnale forte che ...

In quella occasione abbiamo assistito ad una risposta corale da parte delle forze di polizia, da parte delle istituzioni e del mondo imprenditoriale e questa risposta corale si sta trasformando in ...In quella occasione abbiamo assistito ad una risposta corale da parte delle forze di polizia, da parte delle istituzioni e del mondo imprenditoriale e questa risposta corale si sta trasformando in ...In quella occasione abbiamo assistito ad una risposta corale da parte delle forze di polizia, da parte delle istituzioni e del mondo imprenditoriale e questa risposta corale si sta trasformando in ...