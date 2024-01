Israele | Meloni | “In disaccordo con Netanyahu su Stato Palestina”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “L’Italia ha sempre ribadito che il popolo palestinese ha diritto a unoindipendente e sicuro: è una posizione che questo governo ha ribadito perché è una soluzione giusta e necessaria. Una soluzione sì nell’interesse dei palestinesi, ma a nostro avviso anche nell’interesse di. Ed è la ragione per la quale posso dire che non condivido la posizione recentemente espressa dal primo ministro israeliano sulla materia”. Così la premier Giorgia, rispondendo in Aula alla Camera a una interrogazione presentata da Nicola Fratoianni (Avs) sulle tensioni in Medio oriente. “Dall’altra parte, però, spero si convenga sul fatto che il riconoscimento non può essere richiesto unilateralmente. La precondizione per qualsiasi trattativa è il riconoscimento del diritto all’esistenza delloebraico e del diritto ...