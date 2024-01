Israele | manifestanti bloccano l’autostrada Tel Aviv-Gerusalemme per chiedere un accordo sul rilascio degli ostaggi – I video

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Sono migliaia iscesi in strada stasera a Telperal governo la liberazione immediataancora nelle mani di Hamas a oltre 100 giorni dall’attacco del 7 ottobre scorso. Su iniziativa di alcune organizzazioni femminili, un gruppo di cittadini israeliani si è dato appuntamento vicino al ministero della Difesa e ha poi bloccato il traffico nella vicina arteria Ayalon, che collega la città con. Secondo il Times of Israel, non si vedevano manifestazioni di piazza così partecipate dalle proteste contro la riforma giudiziaria dello scorso luglio. Durante il blocco stradale ci sono stati alcuni scontri con le forze di polizie, che hanno cercato di liberare la carreggiata trascinando i. La richiesta ribadita al ...

Un gruppetto di attivisti pro Gaza ha interrotto il presidente mentre parlava in una chiesa metodista di Charleston, in South Carolina. Gli hanno ... (ilgiornale)

La prospettiva di una tregua per un nuovo scambio di prigionieri resta lontana e Gaza continua ad essere bersagliata dal fuoco. E nel caos del conflitto senza quartiere con Hamas monta l'esasperazione ...Con l’82% delle schede scrutinate nelle primarie presidenziali repubblicane nel New Hampshire, Donald Trump guida con uno scarto a due cifre: 54,6% contro il 43,5% di Nikki Haley. Per ora i due candid ...Manifestanti per i diritti dei palestinesi hanno interrotto ... Gli Stati Uniti sono stati bersaglio di critiche per avere sostenuto finora la campagna militare di Israele contro Hamas a Gaza e per ...