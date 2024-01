«Israele e Hamas trattano per una tregua di un mese e uno scambio tra ostaggi e prigionieri»

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)stanno trattando per un cessate-il-fuoco di une per unotrapalestinesi. L’agenzia di stampa Reuters scrive però che il piano ha un ostacolo: le vedute differenti su come concludere definitivamente la guerra di Gaza. Con la mediazione di Qatar, Stati Uniti ed Egitto la trattativa è cominciata il 28 dicembre e un accordo di principio era stato trovato sulla durata della. Masi è rifiutata di portare avanti la trattativa mettendo sul tavolo la richiesta di una chiusura delle ostilità. Mentrecerca una trattativa per gradi,è alla ricerca di un pacchetto di accordi che arrivi a un cessate-il-fuoco permanente prima del rilascio degli ...

Secondo questo piano, Israele e Hamas avrebbero dovuto concordare in anticipo il numero di prigionieri palestinesi da rilasciare in cambio di ogni ostaggio, secondo la categoria, e poi negoziare il no ... Israele propone due mesi di tregua per liberare gli ostaggi. Ieri è arrivato il no di Hamas, ma non è una posizione ufficiale. Si può ancora trattare "Pressato dalle famiglie degli ostaggi e ...