Israele | abusi sessuali sugli ostaggi Media | “Hamas ha rifiutato tregua di due mesi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Usano per il rilascio dei rapiti: "Colloqui in Egitto ma non sono ancora negoziati". Guterres rinnova appello al cessate il fuoco. Blinken: "No a zone cuscinetto a Gaza" Donne, ma anche uomini, sottoposti ad. Ragazze vestite e trattate come bambole dai loro carcerieri. L'incubo di gravidanze provocate dagli stupri. E' un catalogo