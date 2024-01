Ispezione del ministero a Careggi per la disforia di genere | le famiglie sono preoccupate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) “Claudia molto presto mi ha detto di essere una bambina. Io non pensavo nemmeno che fosse possibile, all’inizio pensavo si sbagliasse. Era ossessionata dal suo corpo. Un’ansia costante quando pensava che sarebbe diventata come il suo papà. Mi chiedeva tutti i giorni che cosa le sarebbe successo. Quando ho scoperto l’esistenza dei sospensori della pubertà, misentita di rassicurarla e dirle ‘Claudia, non ti preoccupare che se da grande ancora non vorrai essere come papà cidelle persone e un farmaco che ti aiuteranno’. Per la prima volta vidi la felicità sul suo volto. L’ansia sparì e Claudia riprese a essere la bambina che doveva essere alla sua età”. Questo mi racconta la mamma di Claudia, oggi una ragazza, che da sempre ha saputo di non appartenere alassegnato alla nascita e che nel suo percorso di affermazione di ...