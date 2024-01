Iraq | raid Usa contro obiettivi filo iraniani

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Gli Stati Uniti hanno attaccato tre impianti usati da gruppi affiliati all’Iran in. Si tratterebbe di una risposta per gli attacchi fatti nelle ultime oreil personale americano e della coalizione ine in Siria. A riferirlo è il US Central Command. Secondo indiscrezioni ci sarebbero due morti. Oggi diversi droni sono stati lanciati oggiuna base militare nell’occidentale dove sono di stanza truppe della coalizione internazionale anti-jihadista. Ci sono stati feriti, riferiscono fonti americane. E un funzionario della sicurezza irachena ha allo stesso tempo affermato che un drone ha tentato di raggiungere la base di Ain al-Assad, nella provincia prevalentemente desertica di Al-Anbar, ed è stato abbattuto. Dalla metà ottobre oltre 140 attacchi di droni o razzi hanno preso ...

Mentre la crisi nel Mar Rosso non accenna a diminuire, con Usa e Regno Unito che hanno intensificato i raid in Yemen contro le postazioni degli Houthi, rimane caldissimo anche il fronte in Iraq. In un ...Gli Stati Uniti hanno attaccato tre impianti usati da gruppi affiliati all'Iran in Iraq. Questi attacchi sono in risposta alla serie di attacchi contro il personale americano e della coalizione in Ira ...Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi aerei contro milizie filoiraniane in territorio iracheno in riposta a 'ripetuti attacchi' contro le forze americane.Gli attacchi hanno colpito tre ...