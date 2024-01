Inzaghi Normal One | Zhang ringrazia ma non basta | missione Inter – TS

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)porta a casa un altro trofeo da allenatore dell’e si prepara a un finale di stagione cheessa molto anche ama non solo per i risultati di campo. L’obiettivo nerazzurro è noto da tempo. Sulle pagine di Tuttosport il quadro della situazione dopo l’ultimo trofeoONE – “Quattordici anni dopo l’addio di José Mourinho e a due anni e mezzo dal divorzio con Antonio Conte, i tifosiisti hanno scoperto il fascino delOne”. Inizia così l’articolo firmato dal collega Stefano Pasquino sulle pagine di Tuttosport oggi in edicola. L’omaggio è tutto per Simone, che parla poco e polemizza ancora meno. Un cambio di registro notevole rispetto al passato. La vittoria della terza Supercoppa Italiana consecutiva sulla ...

Ha accettato, dopo l’addio di Conte, la politica a zero euro di Suning e messo a tacere pure il fuoco amico. E per il gioco espresso ha conquistato pure Guardiola ...MILANO - Quattordici anni dopo l’addio di José Mourinho e a due anni e mezzo dal divorzio con Antonio Conte, i tifosi interisti hanno scoperto il fascino del Normal One ... rilevanza al suo lavoro."Normal One: il mito cacciato divide i tifosi". Spazio al calcio anche sulla prima pagina de Il Giornale, che in taglio spazio dedica un titolo.