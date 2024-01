Inzaghi è mister finale | percentuale monstre! Ora l’ultimo step ? CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Simoneha vinto sulla panchina dell’Inter il suo ottavo trofeo in otto anni di carriera da allenatore. Un dato pazzesco. Ora punta al coronamento definitivo. MASTERCLASS ? Dascudetto: è questo il sogno di Simone. Il tecnico dell’Inter, chiamato re di coppe non per caso, è ormai entrato nel gotha dei migliori tecnici italiani e non. A Riyad ha alzato la sua quinta Supercoppa diventando il recordman nostrano e superando due mostri sacri come Fabio Capello e Marcello Lippi. Complessivamenteha vinto otto trofei in otto anni di carriera. Praticamente uno all’anno. Non solo. In otto anni di carriera, ha giocato ben 10 finali, ne ha perse solo due. Laè pazzesca: nell’80% dei casi il tecnico ha sempre portato a casa ...