Investito mentre attraversava sulle strisce pedonali | in coma 21enne di Piedimonte Matese

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ ricoverato inall’ospedale del Mare uno studente universitario di 21 anniieri serada un veicolo che viaggiava a velocità sostenuta in Corso Garibaldi, a Napoli. L’impatto si è verificato intorno alle 23. Sul posto, per effettuare i rilievi del caso, sono intervenuti gli uomini del reparto specialistico di Infortunistica Stradale della Polizia Locale. Stando alle prime risultanze, ad investire il giovane sarebbe stata una Peugeot 208, alla cui guida c’era un giovane di 19 anni che stava percorrendo corso Garibaldi, direzione Piazza Carlo III, a velocità sostenuta. L’impatto all’intersezione con via Cairoli, all’altezza del civico 286. A seguito dell’investimento la Peugeot ha ...