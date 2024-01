Investito da un treno in prossimità di Arezzo

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), 24 gennaio 2024 – Un uomo è statoda unindi: soccorso poi dal personale inviato dal 118 sarebbe in condizioni molto gravi. Verifiche sulla dinamica di quanto accaduto. In seguito all'investimento alle 13:40 è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea convenzionale. Dalle 14.10 Rfi segnala invece che la circolazione è rallentata. Per i treni quantificati rallentamenti fino a 60 minuti.

Sciopero del trasporto pubblico a Roma e non solo in questo mercoledì 24 gennaio. Alle prese con ritardi e disagi anche i passeggeri dei treni della linea Alta Velocità Roma-Firenze. Un guasto ha ...Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine, l’episodio si è verificato nelle vicinanze della stazione Sud ...Drammatico incidente sui binari della linea Saronno Milano, deceduto per l'urto la persona di cui non sono state rese note le generalità. Ritardi per la circolazione comunicati da Trenord (immagine ge ...