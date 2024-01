Intesa Ue su leggi contro tratta esseri umani | incluso sfruttamento maternità surrogata

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) (Adnkronos) – I negoziatori del Parlamento Europeo e del Consiglio hanno raggiunto la notte scorsa un accordo per rivedere le norme sulla prevenzione e la lotta alladi. L’, spiega l’Aula, amplierà la portata dell’attuale direttiva per includervi il matrimonio forzato, l’adozione illegale, lo “della” (non lain quanto tale, ma lodella stessa in un contesto didi) e un migliore sostegno alle vittime. Le norme dovrebbero, tra l’altro, fare in modo che le autorità coordinino le loro attività in modo che le vittime della, che ...

All’interno della delibera di Giunta, si sottolinea come “ad oggi vi sono ancora alcune parti abitate del territorio comunale non coperte dalla videosorveglianza e con il presente progetto ...Il disegno di legge passato al Senato incontrerà non pochi ostacoli per la promulgazione, a partire dalla Camera, e poi per la sua attuazione. Ci sarebbero da definire caso per caso le intese Stato-Re ...Intesa trovata tra Inter e Leicester per Stefano Sensi ... che da tempo ha individuato nel centrocampista nerazzurro il profilo giusto per rinforzare la propria rosa”, si legge. Sensi è dunque pronto ...