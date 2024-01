Intervista ai Negramaro Giuliano Sangiorgi | «A Sanremo non per strategia ma per condividere emozioni Ho un problema di autostima da sempre»

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)La prima e ultima volta al Festival dil’hanno definita un trauma. Ma ora, diciannove anni e svariati dischi di platino dopo, ihanno accettato l’invito di Amadeus a rimettersi in gioco su quel palco. Con Ricominciamo Tutto, cantano di perdono e di occasioni per ripartire da zero. DavideMaggio.it ha incontrato la band formata da, Andrea Mariano, Lele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco e Pupillo per farsi raccontare qualcosa di più sull’atteso ritorno in Riviera e su loro stessi.aiSiete diventati una case history sanremese, in quanto esempio di band eliminata ma che poi ha successo. Ora volete riprendervi tutto quello che è vostro?: Ce lo siamo ripresi ...