Intervista ad Angelina Mango | «Sono una bimba incasinata con i traumi Vado a Sanremo per amore»

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)Cognome importante, fresca di partecipazione ad Amici, poche canzoni sinora ma tutte azzeccate… A 22 anni,ha gli occhi puntati addosso per la sua prima partecipazione sanremese. Per l’esordio al Festival ha scelto un brano dal titolo La Noia, scritto con Madame, in cui dà sfoggio delle sue doti canore. DavideMaggio.it l’ha incontrata alla vigilia della grande ribalta e ha cercato di scoprire qualcosa di più di lei.advai per vincere, diventare una star, pazziare… Perché vai? Aperché è un grandissimo palco. Quest’anno ho ricevuto tantissimoe, quindi, pera ...

Angelina Mango la noia non sa cosa sia. Dopo il suo ultimo anno incredibile, tra la vittoria di canto ad Amici i live e i numeri da record, sarà in ... (amica)

"Un brano autobiografico che rappresenta il mio modo di vedere le cose con ironia e di esorcizzare il dolore". L'intervista di Fausto Pellegrini ...Un anno di grandi successi per la cantautrice che si contraddistingue per la sua versatilità: gioca su diversi registri e il suo repertorio va dal pop all'urban, passando per il cantautorato ...