Intervista ad Angelina Mango | «Sono una bimba incasinata con i traumi Vado a Sanremo per amore»

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)Cognome importante, fresca di partecipazione ad Amici, poche canzoni sinora ma tutte azzeccate… A 22 anni,ha gli occhi puntati addosso per la sua prima partecipazione sanremese. Per l’esordio al Festival ha scelto un brano dal titolo La Noia, scritto con Madame, in cui dà sfoggio delle sue doti canore. DavideMaggio.it l’ha incontrata alla vigilia della grande ribalta e ha cercato di scoprire qualcosa di più di lei.advai per vincere, diventare una star, pazziare… Perché vai? Aperché è un grandissimo palco. Quest’anno ho ricevuto tantissimoe, quindi, pera ...

Tutto questo a soli 22 anni. Nell’intervista con Grazia, Angelina parla della sua infanzia a Lagonegro, in provincia di Potenza in Basilicata, e il legame fortissimo con la sua famiglia (il padre è il ...La cantante 22enne è in gara con "La noia". «Canto gli alti e bassi della vita. Nei momenti di noia si può capire meglio se stessi» (askanews) – Angelina Mango parteciperà in gara per la prima volta ...Angelina Mango sarà in gara con i Big della canzone italiana ... della musica italiana Mango e Laura Valente ha affrontato tanti argomenti durante l’intervista: dall’infanzia in una cittadina di ...