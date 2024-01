Inter | tutto fatto per il mercato di gennaio Già voltata pagina – SI

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Per l’ildisembra essere già finito, nonostante manchi più di una settimana alla chiusura delle trattative. Pedullà, durante Lo sai che? su Sportitalia, esclude ci possano essere altre operazioni.SISTEMATO – Secondo Alfredo Pedullà ildiè iniziato e finito con Tajon Buchanan: «L’ha. Ora noi non diciamo mai che ilè chiuso finché non si chiude e aspettiamo l’1 febbraio per motivi di precauzione. Ma in linea di massima l’haquello che doveva fare e sta pensando ai parametri zero, come Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, per la prossima stagione. Non era previsto che facesse ...