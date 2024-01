Inter | tocca a Frattesi e Asllani | Inzaghi non rischia Bastoni

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L'è tornata da Riyad con la Supercoppa italiana, ma senza più il primo posto in classifica, almeno per il momento. Infatti...

E’ in corso la giornata di Bundesliga e una vicenda paradossale si è verificata in occasione della gara tra Bochum e Stoccarda. La gara è ferma ... (calcioweb.eu)

L' Inter è tornata da Riyad con la Supercoppa italiana, ma senza più il primo posto in classifica, almeno per il momento. Infatti... (calciomercato)

Con la vittoria della Supercoppa Italiana in Napoli-Inter (che lo porta a fare tre su tre in nerazzurro e a raggiungere il record di cinque vittorie ... (inter-news)

Lautaro ha deciso la finale di Supercoppa segnando al Napoli nel recupero e mettendo la firma sul trofeo. Ma il capitano dell'Inter non vuole fermarsi qui e lo ha detto a chiare lettere a tutto il ...L’Inter, per arrivare in fondo, avrà bisogno di tutti e per questo motivo, Inzaghi ha chiesto di avere due titolari per ruolo nel 3-5-2. Nella prossima stagione, con Zielinski e Taremi in più, ci si ...Tutti uniti verso l'obiettivo seconda stella, senza toccare un gruppo che fin qui ha dato ampie garanzie a tutta la società ...