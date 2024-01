Inter | Sanchez tenta la riscossa | la Supercoppa rilancia il cileno

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Milano – Tra i giocatori che escono maggiormente rafforzati dopo la finale diItaliana vinta contro il Napoli c'è Alexis. Entrato soltanto nel finale di gara, con l'tutta in attacco neltivo di segnare ed evitare l'epilogo dei calci di rigore, ilha ravvivato la fase offensiva agendo da trequartista dietro le due punte, Arnautovic (entrato insieme a lui) e Martinez. C'è il suo zampino nell'azione che ha portato alla rete di Lautaro, avviata da Pavard e rifinita daancora per il francese, autore del cross basso da cui è scaturito il gol. A fine partita, in sede di festeggiamenti, anche il vicepresidente Javier Zanetti ha voluto complimentarsi con il 35enne sudamericano, come mostra un video diventato virale sul web in cui l'argentino ...

L'Inter è ancora nei pensieri di Alzexis Sanchez. Il cileno ha giocato da trequartista in Supercoppa Italiana, pur essendo sceso in campo solo per nove minuti. con l'inserimento di Sanchez come trequartista, è una soluzione che mister Inzaghi sta affinando sempre più. Nel tour de force che attende l'Inter nei prossimi 40 giorni tutti devono essere coinvolti, ...